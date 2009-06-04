Интернет-магазин подарков

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт25 заявок356 просмотров

Есть дизайн. Нужно натянуть на CMS и настроить, что-бы быстро и качественно работал. Желательно на Virtue Mart или на какой-то свой (простой) движок. Бюджет - 200 вмз. Наполнение ненужно. Срок - до завтра (обед) нужно натянуть дизайн. Жду предложений с портфолио и icq.

16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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