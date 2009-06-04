Создание почтовой программы

Проект предполагает создание полноценного веб-приложения для курьерской компании.

На данный момент, данная программа работает на основе разделленных баз данных на MS Access 2007, соединенная между многими пользователями на основе локальной сети и VPN.

Из-за повышения нагрузки и пользователей в разных частях города и страны, есть необходимость перейти на структуру "Web + SQL Server".

ТЗ предоставляется только по запросу. Желательно называть сроки и стоимость предполагаемых работ.

Стоимость, сроки и перечень необходимого функционала фиксируется в договоре.

(ТЗ в данный момент не готово, но готовится)

Проект в двух словах:

- учет входящей и исходящей почты (посылки, бандероли, письма)

- импорт-экспорт в xls и xml (файлы обмена для партнеров)

- печать сопроводительных документов

- формирование статистики, графиков

- разделение прав между пользователями

- организация входа для агентов

- разные инструменты для работы агентов и операторов

- печать бухгалтерских документов

Прием предложений: 1 месяц (с 4.06.2009 по 4.07.2009)

Только серьезные предложения и с возможным будущим сотрудничеством.

Прозрачная контактная информация, доступность, вежливость, оперативность, коректность и адекватность только приветствуется.