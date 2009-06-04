Хочу заказать написание сайта Знакомств 1 Сайт (написание скрипта) 2 Дизайн (Сделать верстку на готовый) 3 SEO (Оптимизация под поисковые системы google, msn, yahoo) 4 Партнерская программа (для веб-мастеров) ...
Создание почтовой программы
Проект предполагает создание полноценного веб-приложения для курьерской компании.
На данный момент, данная программа работает на основе разделленных баз данных на MS Access 2007, соединенная между многими пользователями на основе локальной сети и VPN.
Из-за повышения нагрузки и пользователей в разных частях города и страны, есть необходимость перейти на структуру "Web + SQL Server".
ТЗ предоставляется только по запросу. Желательно называть сроки и стоимость предполагаемых работ.
Стоимость, сроки и перечень необходимого функционала фиксируется в договоре.
(ТЗ в данный момент не готово, но готовится)
Проект в двух словах:
- учет входящей и исходящей почты (посылки, бандероли, письма)
- импорт-экспорт в xls и xml (файлы обмена для партнеров)
- печать сопроводительных документов
- формирование статистики, графиков
- разделение прав между пользователями
- организация входа для агентов
- разные инструменты для работы агентов и операторов
- печать бухгалтерских документов
Прием предложений: 1 месяц (с 4.06.2009 по 4.07.2009)
Только серьезные предложения и с возможным будущим сотрудничеством.
Прозрачная контактная информация, доступность, вежливость, оперативность, коректность и адекватность только приветствуется.
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