Коротенький код редиректа IPhone на другую стран.

Задача очень и очень простая, но для ее решения необходимо, чтобы у вас был IPhone, и вы могли проверить срабатывает ли код.

Нужно чтобы при открытии страницы на IPhone, юзера перекидывало на другую страницу, а пользователи стационарных компов, ноутбуков и тд оставались на данной странице.

Задание больше не ради денег, а ради опыта и репутации. Быстро выберу исполнителя, быстро оплачу работу.