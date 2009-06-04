Модуль для DLE (коментарии)

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Доброго времени вам, уважаемые веблансеры.

Срочно требуется модуль для ДЛЕ движка.

Необходимо расширить возможности системы комментариев от стандартной.

Предложения с интересными идеями рассматриваются в первую очередь.

DLE
16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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