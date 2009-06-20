Удаление ссылок из формы ввода

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Завершен18 заявок388 просмотров

Есть контактная форма на сайте.

Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем встречаются

http:, url, a href, то не делать сабмит а выдавать левую страничку.

А если такого в тексте не встречается - пропускать сабмит как положено. Капчу не предлагать.

Сделать надо на PHP.

PHP
16 лет назад
Tameri
Tam Tam 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

Slepoi_Mag
Виктор 
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$5
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Viper203
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14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Все сделано
Ясное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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