Удаление ссылок из формы ввода

Есть контактная форма на сайте.

Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем встречаются

http:, url, a href, то не делать сабмит а выдавать левую страничку.

А если такого в тексте не встречается - пропускать сабмит как положено. Капчу не предлагать.

Сделать надо на PHP.