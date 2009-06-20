Требуется доработать проект. php+mysql. Необходимо прикрутить робокассу и смс доступ. Поправить дизаин(убрать лишнее) и поправить скрипт, все написано надо немного изменить. Подробности в аське 748192
Удаление ссылок из формы ввода
Есть контактная форма на сайте.
Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем встречаются
http:, url, a href, то не делать сабмит а выдавать левую страничку.
А если такого в тексте не встречается - пропускать сабмит как положено. Капчу не предлагать.
Сделать надо на PHP.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужен модуль импорта из YML в Vam-shopВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Доброго времени вам, уважаемые веблансеры. Срочно требуется модуль для ДЛЕ движка. Необходимо расширить возможности системы комментариев от стандартной. Предложения с интересными идеями рассматриваются в первую очередь.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $400
Нужно внести изменения на сайт, сделанный во flash. Есть исходники во fla и довольно подробное ТЗ, но в процессе могут всплывать новые подзадачи (в общем, как обычно :) Требуется внятный исполнитель, умеющий вести крупный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создание интернет-магазинаВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! 1) Нужно создать скрипт тизерной сети, практически такой же,как adfun.ru + доработать до ума. 2) После создания скрипта сделать мне консультацию - где искать в ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно добавить в скрипт партнёрки тизерной функции: - новый вид рекламы на основе имеющегося - модернизироват ьредактор тизеров (добавить функции ширины высоты в пикселях.. и т.д.) - зделать CTR счётчики тизеров ...Закрыт16 лет назад
- $10
Задача очень и очень простая, но для ее решения необходимо, чтобы у вас был IPhone, и вы могли проверить срабатывает ли код. Нужно чтобы при открытии страницы на IPhone, юзера перекидывало на ...Закрыт16 лет назад
Нужно нарисовать и реализовать на flash два макета страниц: 1. Главная. Состоит из логотипа, названия проекта, меню и тематических картинок в "шапке". Картинки меняются по курсору мышки над пунктами меню. 2. ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Ищу программиста для написание простой CMS. Для последующего использования в платных проектах. (сотрудничество дизайнер / программист) -------------------- На данном этапе есть проект, 5000руб. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.Всегда в ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад