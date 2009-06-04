Верстка в smarty + программирование php, javascrip

Нужен программист хорошо разбирающийся в smarty/php/javascript.

Что нужно сделать:

а) Качественно заверстать шаблон одной страницы в smarty. Есть готовая страница заверстанная в HTML и страница где указаны какие поля таблицы используются и переменные языка.

б) Написать несколько функций запроса данных из одной таблицы -> с последующим формированием списка в шаблоне страницы smarty.

в) т.к страничка разрабатывается для движка socialengene необходимо:

Использовать версту на основе шаблонов smarty, применять все возможные встроенные компонеты движка в том числе кеширование(по моему кешируются страницы движком по умолчанию, нужно уточнить этот момент). Оптимизация запросов к БД.

г) и еще раз: качественный оптимизированный не дырявый php код на функциях и грамотным неймингом переменных, с использованием встроенных функций движка.

д)Необходимая страница уже встроена в движек и готова к наполнению.

Требование:

а) Вы должны быть связи в icq.

б) Понимать что работа эта на 4 часа, максимум на день если не знакомы с движком.

в) Откомментированный код на уровне "получаем в массив все данные из таблицы"

г) Желание работать в том же духе, впереди много подобных задач по такой же стоимости, одна страничка 20-40 usd.

ж) Вы у себя ставите socialengene, я вам отправляю файлы с т.з, таблицу, и заготовку плагина для которого будет создаваться страничка.

С движком помогу разобраться если нужно, если какие то возникнут проблемы решение можно искать вместе. При необходимости все моменты могу детально уточнить вплоть до написания алгоритма действий и использования функций движка.

Бюджет не фантастика - 30 usd. Но! как уже писал если код и ваше отношение к работе понравится, работы впереди много с ежемесячным бюджетом 200/400 usd. Указывайте сроки и ссылки на ваше портфолио где использовались технологии smarty/php и javascript.

Оплата wmz.

p/s работая со мной не нужно задумываться как это сделать и придумывать систему с нуля, сейчас много заказчиков которые просят зделать корову а сами и не представляют как она работает, на программиста ложится задача составления т.з и придумывания структуры бд и прочего.

Со мной дела обстоят иначе - я вам даю полностью проработанное т.з в виде хтмл, готовых бд, описание полей, и текстового описания определенных моментов. Вам не нужно придумывать с нуля что нужно сделать, остается запрограммить по описанию. Сам я программист, и можно вести конструктивную беседу при необходимости.