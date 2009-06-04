Есть контактная форма на сайте. Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем ...
Верстка в smarty + программирование php, javascrip
Нужен программист хорошо разбирающийся в smarty/php/javascript.
Что нужно сделать:
а) Качественно заверстать шаблон одной страницы в smarty. Есть готовая страница заверстанная в HTML и страница где указаны какие поля таблицы используются и переменные языка.
б) Написать несколько функций запроса данных из одной таблицы -> с последующим формированием списка в шаблоне страницы smarty.
в) т.к страничка разрабатывается для движка socialengene необходимо:
Использовать версту на основе шаблонов smarty, применять все возможные встроенные компонеты движка в том числе кеширование(по моему кешируются страницы движком по умолчанию, нужно уточнить этот момент). Оптимизация запросов к БД.
г) и еще раз: качественный оптимизированный не дырявый php код на функциях и грамотным неймингом переменных, с использованием встроенных функций движка.
д)Необходимая страница уже встроена в движек и готова к наполнению.
Требование:
а) Вы должны быть связи в icq.
б) Понимать что работа эта на 4 часа, максимум на день если не знакомы с движком.
в) Откомментированный код на уровне "получаем в массив все данные из таблицы"
г) Желание работать в том же духе, впереди много подобных задач по такой же стоимости, одна страничка 20-40 usd.
ж) Вы у себя ставите socialengene, я вам отправляю файлы с т.з, таблицу, и заготовку плагина для которого будет создаваться страничка.
С движком помогу разобраться если нужно, если какие то возникнут проблемы решение можно искать вместе. При необходимости все моменты могу детально уточнить вплоть до написания алгоритма действий и использования функций движка.
Бюджет не фантастика - 30 usd. Но! как уже писал если код и ваше отношение к работе понравится, работы впереди много с ежемесячным бюджетом 200/400 usd. Указывайте сроки и ссылки на ваше портфолио где использовались технологии smarty/php и javascript.
Оплата wmz.
p/s работая со мной не нужно задумываться как это сделать и придумывать систему с нуля, сейчас много заказчиков которые просят зделать корову а сами и не представляют как она работает, на программиста ложится задача составления т.з и придумывания структуры бд и прочего.
Со мной дела обстоят иначе - я вам даю полностью проработанное т.з в виде хтмл, готовых бд, описание полей, и текстового описания определенных моментов. Вам не нужно придумывать с нуля что нужно сделать, остается запрограммить по описанию. Сам я программист, и можно вести конструктивную беседу при необходимости.
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