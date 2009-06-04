Требуется синонимайзер для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Доброго всем дня.

Требуется написать синонимайзер для DLE 7.x версий.

Не важно как он будет работать - вместе с дле, или же как отдельный скрипт.

Важно - быстрая работа, удобность использования.

Желательно - синонимизировать уже добавленные статьи, работа с RSS

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DLE
16 лет назад
Gilmoire
Сергей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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