Правки в пхп

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок310 просмотров

На сайте http://ozh.by/ слева есть менюшка. Некоторые пункты открывают меню второго уровня. В основе -- клиентский джаваскрипт из двух строчек (можете посмотреть исходник).

Необходимо сделать так, чтобы при просмотре внутренних страниц каталога (например http://ozh.by/catalog/monitor/22/ ) соответствующее меню второго уровня оставалось открытым. Где-то нужно условие поставить, в общем.

Чем быстрее и дешевле, тем лучше.

JavaScriptPHP
16 лет назад
kiroleg
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

scip
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и минимум кода. Рекомендую.
Сработались без проблем, оплата пришла во время и в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

scip
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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