Правки в пхп

На сайте http://ozh.by/ слева есть менюшка. Некоторые пункты открывают меню второго уровня. В основе -- клиентский джаваскрипт из двух строчек (можете посмотреть исходник).

Необходимо сделать так, чтобы при просмотре внутренних страниц каталога (например http://ozh.by/catalog/monitor/22/ ) соответствующее меню второго уровня оставалось открытым. Где-то нужно условие поставить, в общем.

Чем быстрее и дешевле, тем лучше.