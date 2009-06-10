Привет, нужен электронный магазин с каталагом, shopping cart и возможностью оплаты по кредиткам. дизайн придумывать не нужно, есть свой. магазин по продаже запчастей Оплата по факту выполнения проекта. ...
Правки в пхп
На сайте http://ozh.by/ слева есть менюшка. Некоторые пункты открывают меню второго уровня. В основе -- клиентский джаваскрипт из двух строчек (можете посмотреть исходник).
Необходимо сделать так, чтобы при просмотре внутренних страниц каталога (например http://ozh.by/catalog/monitor/22/ ) соответствующее меню второго уровня оставалось открытым. Где-то нужно условие поставить, в общем.
Чем быстрее и дешевле, тем лучше.
Выбранный исполнитель
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