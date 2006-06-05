scip

Иван Сафонов scip

 
38 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта "Мастер дерева"

    $500

    Главная страница (main.jpg): 1. Фон светло-зеленый 2. Сверху логотип "Мастер Дерева" 3. В центральной части "тонкая черная полоска" разделяет меню на две части, в левой разделы видов работ типа "лестницы", "кабинеты" итп, в правой "технологии", "новости" и тп, штук по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентационый ролик

    $100

    Нужно сделать презентационный ролик по образу и подобию уже существующего, который можно посмотреть/скачать по адрес http://okoru.ru/public/Teacher_Presentations.aspx. Весит 3.4 метра. Не вирус)) В приложении ТЗ по нынешнему, по сути нужно сделать 47 кадров (скриншотов с сайта) для ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн веб-приложения в стиле GUI

    $500

    Нужно разработать дизайн сайта в стиле стандартного Windows приложения, т.е. используя стиль стандартных элементов меню "Файл", "Правка", "Помощь", формы ввода стилизовать под окна Windows.. Просто один в один копировать с Windows GUI не нужно, во всём ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовать фотографию в вектор

    $100

    Нужно найти/сделать фотографию площади 1905 года г. Екатеринбурга с видом на администрацию города и переработать ее в вектор (флеш), нужно либо передать детализацию (учесть все мелкие детали), либо сделать под рисунок. Очень желательно, чтобы на фотографии ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать вектор из фотографии (Екатеринбург)

    $100

    Нужно найти/сделать фотографию площади 1905 года г. Екатеринбурга и переработать ее в вектор (флеш). Очень желательно, чтобы на фотографии присутствовала вода и деревья, не обязательна 100% реалистичность, главное узнаваемость.

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    $1000

    Требуется программист со знанием VB6, опытом работы с базами данных. Приветствуется знание WinAPI, опыт работы с MS Office через OLE, опыт создания компонентов ActiveX

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web-дизайнер

    $500

    В данный момент требуется дизайн веб-страницы. Цена 5000 руб. В перспективе, если работа устроит - постоянные заказы. С вас - портфолио и немного информации о себе.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
flash-d
32 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Анимировать сплэш-страницу
Буду рад продолжить работать с вами!
Все хорошо, сделано качественно и в срок
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