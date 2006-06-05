Нужно сделать презентационный ролик по образу и подобию уже существующего, который можно посмотреть/скачать по адрес http://okoru.ru/public/Teacher_Presentations.aspx. Весит 3.4 метра. Не вирус)) В приложении ТЗ по нынешнему, по сути нужно сделать 47 кадров (скриншотов с сайта) для ...