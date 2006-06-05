Необходимы знания Rails 4/Postgresql 9.3/Reactjs Требуется доработка проекта, аналог http://kingpeon.com/ Особое внимание нужно уделить форме заказа (Reactjs)
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Главная страница (main.jpg): 1. Фон светло-зеленый 2. Сверху логотип "Мастер Дерева" 3. В центральной части "тонкая черная полоска" разделяет меню на две части, в левой разделы видов работ типа "лестницы", "кабинеты" итп, в правой "технологии", "новости" и тп, штук по ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать презентационный ролик по образу и подобию уже существующего, который можно посмотреть/скачать по адрес http://okoru.ru/public/Teacher_Presentations.aspx. Весит 3.4 метра. Не вирус)) В приложении ТЗ по нынешнему, по сути нужно сделать 47 кадров (скриншотов с сайта) для ...Анимация4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется нарисовать оригинальные иконки для GUI-приложения. Опыт рисования иконок обязателен.Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно разработать дизайн сайта в стиле стандартного Windows приложения, т.е. используя стиль стандартных элементов меню "Файл", "Правка", "Помощь", формы ввода стилизовать под окна Windows.. Просто один в один копировать с Windows GUI не нужно, во всём ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно найти/сделать фотографию площади 1905 года г. Екатеринбурга с видом на администрацию города и переработать ее в вектор (флеш), нужно либо передать детализацию (учесть все мелкие детали), либо сделать под рисунок. Очень желательно, чтобы на фотографии ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно найти/сделать фотографию площади 1905 года г. Екатеринбурга и переработать ее в вектор (флеш). Очень желательно, чтобы на фотографии присутствовала вода и деревья, не обязательна 100% реалистичность, главное узнаваемость.Обработка фотографий18 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно анимировать все элементы первой страницы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Требуется программист со знанием VB6, опытом работы с базами данных. Приветствуется знание WinAPI, опыт работы с MS Office через OLE, опыт создания компонентов ActiveXБазы данныхнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
В данный момент требуется дизайн веб-страницы. Цена 5000 руб. В перспективе, если работа устроит - постоянные заказы. С вас - портфолио и немного информации о себе.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад