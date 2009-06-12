Разработка плагина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок207 просмотров

Нужен программист php, со знанием Wordpress, задача - разработка плагина . Работа одноразовая, оплата по договоренности, после полного ознакомления с задачей

Отписываться здесь, или стучать в аску, или писать на мыло

PHPWordPress
16 лет назад
tempdrag
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

scip
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Исполнительный , добросовестный . Задание не только выполнено в определенный срок, даже внесены им предложения по внесению изменений для улучшения работы плагина . Если будет потребность, буду только к нему обращаться . И цена порадовала, намного более реальная других предложений . Приятно работать с ним, рекомендую
Сработались без проблем, оплатил во время, один из самых адекватных заказчиков, рекомендую.

Заявки фрилансеров

scip
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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