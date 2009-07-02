Доброй ночи всем фрилансерам. Нужно подключить Робокассу к форуму - чтобы человек с ее помощью мог пополнить свой виртуальный счет на форуме. Если еще точнее - при пополнении через робокассу должен учитываться ...
Скрипты графического отображения навигации
Написать скрипт для отображения модельного ряда по аналогии с http://alfa-car.ru/ (файл макета trinity_1_1.jpg) 8 моделей - без прокрутки.
Написать скрипт для отображения модельного ряда по аналогии с с http://alfa-car.ru/ , но добавить горизонтальную прокрутку т.к. количество моделей 13.
PSD макет и шаблон предоставлю после договоренности
Выбранный исполнитель
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