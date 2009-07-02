Скрипты графического отображения навигации

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Завершен4 заявки167 просмотров

Написать скрипт для отображения модельного ряда по аналогии с http://alfa-car.ru/ (файл макета trinity_1_1.jpg) 8 моделей - без прокрутки.

Написать скрипт для отображения модельного ряда по аналогии с с http://alfa-car.ru/ , но добавить горизонтальную прокрутку т.к. количество моделей 13.

PSD макет и шаблон предоставлю после договоренности

16 лет назад
papckoff_del
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

GhostBear
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Все сделано вовремя , качество работы отличное.
Великолпеный заказчик - четко поставил задачу, предоставил материал, очень хорошо договорились об оплате и плане выполнения работы. A+

Заявки фрилансеров

GhostBear
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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