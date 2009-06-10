Доброй ночи всем фрилансерам. Нужно подключить Робокассу к форуму - чтобы человек с ее помощью мог пополнить свой виртуальный счет на форуме. Если еще точнее - при пополнении через робокассу должен учитываться ...
Сделать flash плеер боёв
Задача: сделать флеш плеер боёв типа http://gladiators.ru/demo.php только не по одному юниту с каждой стороны.
На флешку подаётся xml файл, она его парсит и показывает бой.
Секвенции движения юнитов полностью есть, задник есть.
Бюджет 1000 рублей
Сроки 2 дня.
Пишите информацию для связи.
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