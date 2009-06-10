Сделать flash плеер боёв

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки175 просмотров

Задача: сделать флеш плеер боёв типа http://gladiators.ru/demo.php только не по одному юниту с каждой стороны.

На флешку подаётся xml файл, она его парсит и показывает бой.

Секвенции движения юнитов полностью есть, задник есть.

Бюджет 1000 рублей

Сроки 2 дня.

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16 лет назад
inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров