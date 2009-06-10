Переделать скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки253 просмотра

Есть сайт http://elgon.ru Нужно переделать скрипт скролирующий меню слева так чтобы при добавлении в начало строки (для создания валидного html), данная функция скроллирования работала. В прилагаемом файле места требующие изменения отмечены

HTML
16 лет назад
ssbor
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и полностью. Доволен на 100%.
Ответственный заказчик, с оплатой проблем не было. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад