Требуется разработать калькулятор стоимости с формами заказа. PHP + Ajax Подробности на advertising.belhost.by Данные и настройки для форм берутся из файла ini или xml где ...
Создание мониторинга обменников
Доброго всем времени суток!
Проект не сложный нужно написать мониторинг обменников валют.
функционал тот же
Заявки фрилансеров
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