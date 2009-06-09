Создание мониторинга обменников

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок248 просмотров

Доброго всем времени суток!

Проект не сложный нужно написать мониторинг обменников валют.

http://www.obmenka.info/

функционал тот же

16 лет назад
Driple
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров