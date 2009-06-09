Необходимо создать сайт ( html + flash ). Разработать приличный и современный интерфейс. А также простую в использовании многопользовательную игру собиралку с пошаговой стратегией , с разными типами персонажей , с интеграцией мобильного ...
Джава скрипт
Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного измененном виде и наложить на пхп скрипт чтобы работало.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть flash сайт, есть FLA исходник Пример: http://mixplus.ru/photo/ (портфолио фотографий) Нужно сделать так, чтобы фотографии грузились из соответствующей папки на фтп.. допустим есть 5 разделов на сайте: ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Меню (php/javascript/css ): Структура Меню должно быть вертикальным Все ссылки, присутствующие в меню должны задаваться в коде страницы. Предпочтительнее сразу делать ориентир на это. Плавная, приятная для глаза раздвижная основа ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо для утвержденных начальством бланков отчетов создать web страничку (или несколько) с запретом редактировать вне определенного диапозона дат. Авторизацию можно сделать на главном сайте, а можно сделать это и отдельнам проектом.Завершен16 лет назад
Нужно создать программу для пролистования PDF каталогов. Так как здесь - http://www.gerardafrica.com/brochures/brochure_detail.aspx?bid=41 Так нужно будет сделать 3 брошюры примерно по 30 страниц и 1 на 4 страницы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется сделать грабер и создать mysql определенного вида. Количество позиций около 2-х тысяч. Адекватно и быстроВеб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен флешер способный из одного флешь видео плеера вытащить лого с эфектами и вставить в другой плеер, чтоб все работало один к одному задание предоставлю. ася 448-466-982Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Я хотел бы сделать копию моего iq-теста http://... в флеше. По типу этого старого теста: http://www.flashplayer.ru/play_7085.php . Тз и исходники предоставлю. От вас цены и сроки.Завершен16 лет назад
- $5
Уважаемые веблансеры! Кто хочет получить хороший отзыв + немного заработать, пожалуйста оставляйте свои заявки. Итак, сайт http://novostroyki-irk.ru/ 1) Убрать префикс "id (объекта) -" в url-адресе со ...Завершен16 лет назад
- $5
Существует сайт который разделен на две части - верхнюю, где находятся несколько модулей, и нижнюю с находящимся в ней контентом. При переходе по ссылкам, необходимо что бы сайт открывался нижней частью, той где находится контент, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад