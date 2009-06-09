Джава скрипт

Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного измененном виде и наложить на пхп скрипт чтобы работало.