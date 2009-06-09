Имеется таблица mySQL. В ней есть несколько полей.Задача - следующая - при запуске скрипта - значения из всех полей id копируются в соответствующие поля url. Вот и все. Задача очень простая. Предпочтение меньшей цене.
Граббер
Требуется сделать грабер и создать mysql определенного вида. Количество позиций около 2-х тысяч. Адекватно и быстро
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