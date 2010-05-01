Помощь по Joomla 1.5

Существует сайт который разделен на две части - верхнюю, где находятся несколько модулей, и нижнюю с находящимся в ней контентом. При переходе по ссылкам, необходимо что бы сайт открывался нижней частью, той где находится контент, для этого мной посередине index.php шаблона был вставлен якорь, но как и где этот якорь прикрепить к генерируемым страницам сайта я не знаю.

1.Требуется решить проблему вставки якоря во все генерируемые Джумлой страницы кроме главной.

Версия Joomla 1.5.10

РЕШЕНО