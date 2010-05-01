Имеется таблица mySQL. В ней есть несколько полей.Задача - следующая - при запуске скрипта - значения из всех полей id копируются в соответствующие поля url. Вот и все. Задача очень простая. Предпочтение меньшей цене.
Помощь по Joomla 1.5
Существует сайт который разделен на две части - верхнюю, где находятся несколько модулей, и нижнюю с находящимся в ней контентом. При переходе по ссылкам, необходимо что бы сайт открывался нижней частью, той где находится контент, для этого мной посередине index.php шаблона был вставлен якорь, но как и где этот якорь прикрепить к генерируемым страницам сайта я не знаю.
1.Требуется решить проблему вставки якоря во все генерируемые Джумлой страницы кроме главной.
Версия Joomla 1.5.10
РЕШЕНО
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