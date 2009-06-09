Доработки соц сети - профили не редактируются

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Закрыт4 заявки123 просмотра

Доработки соц сети - профили не редактируются

человек сам может изменить свой пароль, а в админ панели не редактируются пароли

надо сделать чтоб в админки было редактирование паролей

http://social.jnet.kz/

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

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mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад