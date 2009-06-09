Заказ шаблона на CMS + парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки169 просмотров

2) Основа - таблица в ней выбирают поиск по характеристикам

характеристики собираются с соответствующих сайтов

и отображаются в новом

3) Дизайн полностью копируется из оригинал-макета

4) Очень заинтересован в долгосрочном сотрудничестве c профессиональным программистом который в дальнейшем будет за дополнительную плату развивать функционал проекта.

16 лет назад
vidunik
Никита 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров