Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт мини-портал мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. (http://www.2u.ru/templates/23631.html - что то похожее что надо будет. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Космонавтов,Фирмы,студии ...
Устранить причину неисправности готового скрипта
Необходимо срочно устранить причину неисправности готового скрипта.
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