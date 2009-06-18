Устранить причину неисправности готового скрипта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки127 просмотров

Необходимо срочно устранить причину неисправности готового скрипта.

16 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Борис отличный исполнитель! Я остался доволен выполненной работой, было сделано даже больше чем планировалось. Рекомендую всем как очень надежного фрилансера!
Активно принимает участие в работе. Все воникшие вопросы успешно решили. Оплатой доволен.

Заявки фрилансеров

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад