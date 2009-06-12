Требуется разработать сайт под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен39 заявок500 просмотров

Готовый сайт + дизайн, взять за основу http://www.herbalife.ru/

16 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
16 лет назад
$100
1 день
Отличное исполнение в кратчайшие сроки. Адекватные стоимости.
Отличный заказчик, знает чего хочет, верно формулирует задания, всем советую.

Заявки фрилансеров

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
16 лет назад