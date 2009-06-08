Автоматизировать отправку электронных писем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок202 просмотра

Нужно сделать, чтобы при отправке писем подставлялось одинаковое тело письма с единственным изменением в приветствии, т.е.

Добрый день, Вася! (ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ)

Бла, бла и далее (ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ)

Подпись (ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ)

Как вариант, вижу, что это можно сделать на CMS Joomla (в рассылке) или предложите свое решение, которое подойдет к стандартному хостингу.

Пишите сроки и цену.

Joomla
16 лет назад
geras
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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