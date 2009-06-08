Необходимо в сжатые сроки превратить псд в работающий сайт на джумле, с простейшим функционалом. Каков бюджет?)
Автоматизировать отправку электронных писем
Нужно сделать, чтобы при отправке писем подставлялось одинаковое тело письма с единственным изменением в приветствии, т.е.
Добрый день, Вася! (ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ)
Бла, бла и далее (ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ)
Подпись (ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ)
Как вариант, вижу, что это можно сделать на CMS Joomla (в рассылке) или предложите свое решение, которое подойдет к стандартному хостингу.
Пишите сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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