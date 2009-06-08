Доработка flash proekta

Сам проект лежит здесь

http://narod.ru/disk/9629191000/144%20vitek%20600x600.rar.html

необходимо чтоб кнопки управления и 2 доп фото вверху слева были размещены на выдвигающейся панели.

Т.е. при загрузке есть только ролик внизу вкладка _____/меню\______ при наведении она выдвигается и на ней уже все управляющие нопки и 2 доп фото.

всё остальное в проекте должно остаться таким же как есть.( если будут варианты по улучшению - рассмотрю с удавольствием)

присылать в личку скомпилированные примеры swf и желаемую сумму.