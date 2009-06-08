Необходимо в сжатые сроки превратить псд в работающий сайт на джумле, с простейшим функционалом. Каков бюджет?)
Доработка flash proekta
Сам проект лежит здесь
http://narod.ru/disk/9629191000/144%20vitek%20600x600.rar.html
необходимо чтоб кнопки управления и 2 доп фото вверху слева были размещены на выдвигающейся панели.
Т.е. при загрузке есть только ролик внизу вкладка _____/меню\______ при наведении она выдвигается и на ней уже все управляющие нопки и 2 доп фото.
всё остальное в проекте должно остаться таким же как есть.( если будут варианты по улучшению - рассмотрю с удавольствием)
присылать в личку скомпилированные примеры swf и желаемую сумму.
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