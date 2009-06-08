Сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт48 заявок500 просмотров

Необходимо в сжатые сроки превратить псд в работающий сайт на джумле, с простейшим функционалом.

Каков бюджет?)

Joomla
16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров