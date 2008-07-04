Необходимо сделать проект состоящий из 2 частей админской и просмоторщика, на языке php. т.е. index.html и admin.html Задача и цель: отображение на карте мира точек (введенных координат) в админской части. В части просмотра ...
Сделать шапку сайта на flash
Необходимо сделать шапку сайта на flash.
Flash должен кратко объяснять принципы работы системы. За основу необходимо взять шапку во вложение к проекту.
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