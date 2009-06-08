RSS в MySQL парсер

1) Требуется скрипт для работы по крону для парсинга нескольких rss лент и добавления в mysql базу с преобразованием даты в нормальный вид для удобства дальнейшей сортировки

2) Написать кусочки скрипта, которые бы выдавли календарь с последующим вычленением статей соотв. дате.

Интересует

а) цена

б) сроки

в) возможная помощь за доп. плату