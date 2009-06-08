Необходим сайт «под ключ» (Дизайн сайта уже готов)

Необходим сайт «под ключ» (программирование, верстка, CMS и проч.).

Дизайн сайта уже готов (см. приложение). Дизайн «резиновый».

Специфика сайта: юридические услуги

Из особенностей сайта: online форма заказа услуг с расчетом их стоимости (модифицированная форма обратной связи)

Ищем опытного программиста, с адекватными сроками и ценами, с которым можно продолжать сотрудничать и в дальнейшем (в ближайшей перспективе будет еще несколько проектов).

Рассматриваем предложения только от программистов, имеющих положительные отзывы от клиентов и зарегистрированные в системе более 1 года назад. Город / страна значение не имеет.

Ждем предложения: бюджет + сроки

С уважением, Оксана