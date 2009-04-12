oksvod

Водянова oksvod

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

sout
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Скрипт (программа) для Яндекс.Директ !
A++++++ Отличный заказчик. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Все выполнено четко в обещанный срок ! Четкое понимание поставленной задачи ! Очень корректное общение с клиентом ! ______________ Рекомендую всем как отличного программиста !!! Артем - человек, которому можно доверять любую задачу.
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