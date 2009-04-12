Необходим сайт «под ключ» (программирование, верстка, CMS и проч.). Дизайн сайта уже готов (см. приложение). Дизайн «резиновый». Специфика сайта: юридические услуги Из особенностей сайта: online ...
Веб-программирование43 заявки
Закрыт
16 лет назад
Необходим сайт «под ключ» (программирование, верстка, CMS и проч.). Дизайн сайта уже готов (см. приложение). Дизайн «резиновый». Специфика сайта: юридические услуги Из особенностей сайта: online ...
Необходим срочно скрипт.
• Нашей организации необходим постоянный подрядчик (фирма или частный специалист) на создание готовых сайтов под ключ. • На данный момент нам необходимо создать 3 сайта «под ключ». • ...