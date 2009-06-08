Всем дня доброго! требуется помощь знатока AS3 и JW плеера - для знающих людей задание несложное. Есть код на AS2, который "расшифровывает" путь к видеоролику, зашит в JW pleer 3.17 версии, работает на ...
Скрипт обязательного комментария!
Нужно сделать так, что бы пользователь читающий полную новость на сайте для того что бы перейти на другую страницу обязан оставить комментарий к этой новости!
Сайт на движке uCoz
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