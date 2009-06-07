Есть шаблон. Из него нужно сделать сайт.

Есть готовый шаблон (templatesmonster). Но есть он в жпг. Его нужно заверстать и посадить на джумлу + настроить модули.Несложный сайт - будет фотогалерея, страницы контента и форма связи. Все. Бюджет - 130 вмз. Жду предложений. Срок - 4-5 дней.