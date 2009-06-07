Есть шаблон. Из него нужно сделать сайт.

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки377 просмотров

Есть готовый шаблон (templatesmonster). Но есть он в жпг. Его нужно заверстать и посадить на джумлу + настроить модули.Несложный сайт - будет фотогалерея, страницы контента и форма связи. Все. Бюджет - 130 вмз. Жду предложений. Срок - 4-5 дней.

Joomla
16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров