Здравствуйте Нужно сделать все что описано в проекте внизу Проект для людей, знающих JQuery Оставляйте цены, сроки, и самое главное данные по которым вас можно найти
Есть шаблон. Из него нужно сделать сайт.
Есть готовый шаблон (templatesmonster). Но есть он в жпг. Его нужно заверстать и посадить на джумлу + настроить модули.Несложный сайт - будет фотогалерея, страницы контента и форма связи. Все. Бюджет - 130 вмз. Жду предложений. Срок - 4-5 дней.
Заявки фрилансеров
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