Блог на WordPress+BuddyPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок254 просмотра

На базе движка WordPress+BuddyPress нужно создать многопользовательский блог.

Внедрить дизайн, провести доработки форм.

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WordPress
16 лет назад
itcom
Doe Serg 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров