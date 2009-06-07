Нужно написать чекер http/https/socks4/socks5 прокси. Под *nix системы.

Требования:

1. Сам чекер, т.е. ядро и всё основное что нужно, должен быть на Си, чтобы уменьшить нагрузку на сервер и увеличить скорость.

2. НЕ использовать мускуль, только работа с файлами(опять же для скорости)

3. Админку и установку можно на пёрле/пхп, чтобы удобно работать было.

4. Регулируемая многопоточность проверки и парсинга

5. Определение типа прокси, живой или нет, возможность POST/GET запросов, страны, connect, возможность работы по https, скорость(таймаут)

6. Предварительный пинг проксей(опционально). Чтобы зря их не чекать.

7. Парсинг прокси как из обычных прокси-листов, так и из сложных с помощью регулярных выражений

8. Обязательно ваши предложения.

Жду предложений в том числе и по оплате.