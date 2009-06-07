Нужно создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт49 заявок440 просмотров

Нужно создать сайт, чтобы можно было только вставить текстовую и графическую информацию. Дизайн уже существует.

16 лет назад
shfoma
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • IPanel - биллинг панель бесплатного хостинга

    $250

    Здравствуйте. Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel. А также настроить некоторые переменные. Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС). Работа передается только профессионалам php ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система администрирования проектов

    Добрый день , нам необходимо доделать систему написана на php + mysql Она работает . но сделана не до конца , остались мелочи. Возможн в дальнейшем при эксплуатации системы будем обращаться для доработки. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить ошибку

    $5

    Скрипт прилагается. При отправке данных с /tests/test.php в code.php (передаётся через AJAX) возникает ошибка " devision by zero " Работы на 5 минут для знающего человека, предпочтение меньшему бюджету Перезалил ...

    AJAX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поставить Виртумарт

    $60

    Есть готовый, сверстанный и функционирующий сайт на Джумле, необходимо поставить на него Виртумарт, настроить меню и вывод товаров. Без цен, корзины и прочего - только каталог товаров. Наполнение - с нас. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Граббер рсс для slaed

    Нужен грабер который был сохранял рсс новости в отдельный модуль и в базе данных сохранились все рсс новости. источники любые например рамблер и ещё 2 каких нибудь. сделать отдельный модуль в админке. там ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задачка на С++

    Нужно решить эту задачку на С++: расстановка 8 ферзей на доске( чтоб друг друга не били); причем нужно написать её двумя разными вариантами, чтобы были бы маленькие отличия + ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта на Битриксе

    Здравствуйте. Заказчику нужно доработать сайт. На платформе Битрикс. Конкретно интересует раздел Новости - http://city-mall.ru/news/ В приложении схема как он должен выглядеть после доработки. Единственное, описание новости не будет, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Выгрузить диаграмму классов CMS из Visual Studio

    Нужно взять CMS написанную на C#,ASP.Net (известные не берем типа DNN и Bitrix). Код перенести в VS, выгрузить из VS диаграмму классов. В результате необходима диаграмма классов CMS на которой будут видно взаимодействие стандартных классов ...

    ASP.NET
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад