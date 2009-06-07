Дано: 1) Есть сайт, на который привлекаются посетители по реферальной ссылке. 2) Рефферальный признак сохраняется в куках и при следующем визите сайт узнает посетителя. Что надо: ...
Выгрузить диаграмму классов CMS из Visual Studio
Нужно взять CMS написанную на C#,ASP.Net (известные не берем типа DNN и Bitrix). Код перенести в VS, выгрузить из VS диаграмму классов. В результате необходима диаграмма классов CMS на которой будут видно взаимодействие стандартных классов и самописных (той cms которую вы вызяли) и около 1000 строк кода. Желательно еще краткое описание классов (это стандартный, отвечает за то то.....)
Оставляйте свои предложения, сроки немного поджимают, крайний срок утро 9 июня, желательно 8 июня.
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