Доработка поисковой системы

Есть скрипт формы заказа, пример http://wm.volgasell.ru/inwmralfa.php Он отнимает комиссию и выводит сумму. Мне необходимо сделать так чтобы скрипт импортировал данные с ЦБ РФ о курсе доллара и делал пересчет на USD. Сам скрипт импорта ...