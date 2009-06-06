Доработка поисковой системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Зравствуйте!

Региональной поисковой системе требуется программист.

Значия: PHP, MySQL, PERL.

нужно сделать:

1) релевантность

2) удобнее выдачу

3) автомаическую индексацию сайтов.

ядро уже работает.

обращайтесь в асю.

MySQLPHP
16 лет назад
Alon
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров