Нужно поставить гостевую + регистрацию заказов

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Завершен6 заявок134 просмотра

На сайте www.molitva.gr стояла гостевая, регистрация заказов но по случайности (когда переносили на другой хост) потеряли базу. Нужно восстановить или вставить новую

16 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Выдержать такого зануду как я тоже не просто. Все было сделано на высшем уровне. Рекомендую.
Все вопросы решились просто и быстро. Дополнительные задачи были своевременно оплачены.

Заявки фрилансеров

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад

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