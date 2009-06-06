Нужно поставить гостевую + регистрацию заказов
На сайте www.molitva.gr стояла гостевая, регистрация заказов но по случайности (когда переносили на другой хост) потеряли базу. Нужно восстановить или вставить новую
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