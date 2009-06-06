Скрипт MySiteRank.info

Необходимо:

Написать скрипт, как тут MySiteRank.info (смотрите демо)

Задача: скрипт бедёт списки доменов (с pool, snapnames, namejet), проверяет их на клей тиц, на тиц,+ЯК( нету на MySiteRank ), dmoz.

И выдаёт их (как на MySiteRank). Нулевые домен не показывает.

Скрипт очень простой, за 1-2 часа написать можно.