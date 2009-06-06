Доделать шаблон для Joomla 1.5. Исправить ошибки.

Мне требуется доделать шаблон для Joomla 1.5. Исправить все ошибки в верстки для корректного отображенения в популярных браузерах.

Кратко что нужно сделать:

Исправление и доработки:

1. Добавить блок тегов, которые выводятся модулем JVClouds3D. Модуль уже установлен. Поправить css, чтобы теги были в стиле сайта. Блок с тегами выводится чуть выше уровня Footer, и чуть ниже таблицы.

2. Вместо 2-ух колонок "Таблица цен" и "Флеш баннер" сделать один блок. В этом блоке будет одна большая таблица, которая будет состоять из таблицы из левой колонки + ещё одна ее половина, которой на сайте нет, но она имеется в Worde.

3. Сделать все материалы без рамки, кроме материала на главной странице, и материалов в категориях. Заголовок у этих материалов сделать как сейчас на странице категории материалов.

4. Исправить все ошибки с неправильным отображением сайта в ie6, ie7, i8 (режим совместимости) и firefox.

5. Исправить вывод даты в блоке новостей. Сейчас выводится текущая, а должна выводится дата создания материала. Используется модуль newsflash.

Порядок работы:

Каждый пункт обсуждается. Показываю вам скриншоты, где и какая ошибка подробно. Выполняете первый пункт. Я проверяю, если все нормально, продолжаете дальше делать, и так с каждым пунктом.

Бюджет строго 20$. Работы реально всего на пару часов. Оставляйте номер icq для связи.