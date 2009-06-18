Движок для сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен29 заявок493 просмотра

Доброго времени суток, увжаемые фрилансеры.

Требуется натянуть псд-макеты под движок, настроить все и залить на фтп. Сайт заполнят уже другие люди. От вас требуется создать только сайт с CMS. Это может быть какой-то из готовых движков или же Ваш личный самописный движок (предпочтение самописным движкам).

Сроки разработки, максимум неделя, вместе с версткой. (вам нужно отверстать, натянуть на двжиок, настроить все и залить на хост)

Бюджет до 150 долларов. Предпочтение цена\портфолио\движок

ТЗ и макет главной страницы прикреплен к проекту. От Вас требуется в комментариях написать цену, сроки, и на каком движке будете делать. А также ссылку на Ваши работы. если движок самописный, то доступ чтобы посмотреть его.

С моей стороны, работа по "безопасная сделка", четкое ТЗ и по 3-4 заказа в месяц на программирование.

16 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

penguin
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$180
4 дня
Юрий, отлично сделал свою работу. Задавал правильные и нужные вопросы, делал работу быстро и качественно. Провел небольшую консультацию. Хороший специалист. Рекомендую.
Заказчик то, что надо. Никаких проблем за время сотрудничества. Только положительные эмоции. Однозначно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

penguin
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад