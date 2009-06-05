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Модуль импорта прайслиста в ShopScript Free
Для магазина работающего на ShopScript Free необходима доработка, а именно - модуль работающий из админки содержащий в себе буквально 3 кнопки: "Загрузить прайслист в магазин" "Выгрузить прайслист из магазина" и "Очистить базу товаров магазина"
Загрузка и выгрузка должна происходить из/в файл Excel
Файл прайсв для загрузки находится в приложении
Ваша задача:
показать мне работающий модуль (чтобы я его смог проверить на вашем хостинге с установленным магазином и моим прайсом)
Работа нужна чем быстрее тем лучше
Перед передачей файлов дополнения - оплата 50%
После успешного запуска на моем хосте получаете полную оплату
Увеличения стоимости работы не предусмотрено
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