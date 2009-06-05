Модуль импорта прайслиста в ShopScript Free

Для магазина работающего на ShopScript Free необходима доработка, а именно - модуль работающий из админки содержащий в себе буквально 3 кнопки: "Загрузить прайслист в магазин" "Выгрузить прайслист из магазина" и "Очистить базу товаров магазина"

Загрузка и выгрузка должна происходить из/в файл Excel

Файл прайсв для загрузки находится в приложении

Ваша задача:

показать мне работающий модуль (чтобы я его смог проверить на вашем хостинге с установленным магазином и моим прайсом)

Работа нужна чем быстрее тем лучше

Перед передачей файлов дополнения - оплата 50%

После успешного запуска на моем хосте получаете полную оплату

Увеличения стоимости работы не предусмотрено