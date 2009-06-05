Создать 50 доменов. Подключить к хостингу и установить движок slaed. Движок ставится так : заливается сам двиг. В базе данных просто меняется для каждого сайта свой префикс и меняются данные в конфиге движка. Создается ...
Дизайн во флеш
Sdelat design casov vo flash.
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