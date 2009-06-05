Обновить и наворотить соц. сеть explay http://social.jnet.kz/ Ваши предложения то что вы можете улучшить и естественно ЦЕНА работ
Написание движка для портала
Всем доброго времени суток!
Нужно написать движок для портала по функциональности похожего на stroyportal.ru ( можно глянуть тут http://www.stroyportal.ru/help.html ), либо создать компонент для CMS joomla, с помощью которого можно будет реализовать проект.
От вас - сроки выполнения работы и цена. Понимаю, что не видя ТЗ точно определить невозможно, так что хотя бы примерно.
Обязательные требования:
Наличие опыта работы по созданию CMS,
Желательно опыт создания движка для подобного портала,
Наличие не менее 3-х работ,
Сдача проекта четко в указанный срок.
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