Написание движка для портала

Всем доброго времени суток!

Нужно написать движок для портала по функциональности похожего на stroyportal.ru ( можно глянуть тут http://www.stroyportal.ru/help.html ), либо создать компонент для CMS joomla, с помощью которого можно будет реализовать проект.

От вас - сроки выполнения работы и цена. Понимаю, что не видя ТЗ точно определить невозможно, так что хотя бы примерно.

Обязательные требования:

Наличие опыта работы по созданию CMS,

Желательно опыт создания движка для подобного портала,

Наличие не менее 3-х работ,

Сдача проекта четко в указанный срок.