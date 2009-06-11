Сделать на шопскрипте

Есть:

дизайн.(свёрстанный)

Нужен:

работающий интернет магазин на шопскрипте с наличием всего функционала перечисленного в документе (в приложении)

всё должно идеально работать

от исполнителя также потребуется разъяснить заказчику что и как работает.

в случае неполадок или недоработок поправить.

-не пропадать (быть на связи)

-иметь рекомендации (отзывы)

-иметь опыт именно по шопскрипту.

В ответе указывайте цену и сроки, а также оставляйте свои контакты (icq,skype)

P.S лиц без должного опыта прошу не беспокоить.