Флеш баннер немного обрубить

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок156 просмотров

http://www.auto.ge/ вот тут он

по центру синий такой japancarauction.ru

он говорит про импорт авто в грузию

а надо либо изменить на армению, либо обрубить то место где про грузию

исходника нет

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо, отличная работа. быстро, качественно и недорого. я доволен
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Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад