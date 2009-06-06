Требуется скрипт для пакетной обработки изображений в фотошоп. Мы занимаемся фото в детских садах и школах. Оператор должен ввести заказ, а скрипт отработать и сохранить требуемые файлы в нужном количестве. ...
Флеш баннер немного обрубить
http://www.auto.ge/ вот тут он
по центру синий такой japancarauction.ru
он говорит про импорт авто в грузию
а надо либо изменить на армению, либо обрубить то место где про грузию
исходника нет
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