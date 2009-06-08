Флеш проигрыватель

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки95 просмотров

На сайт по тематике космоэнергетика нужен флаш проигрыватель музыки с возможностью выбора мелодий и фоновым слайд шоу. Мелодии должны подгружаться автоматически при помещении в соответствующую папку. Точно также и с картинками для слайд шоу. Желательно, что бы смена картинок сопровождалась эффектами перехода (можно и простейшими типа растворение)

В приложении образец оформления сайта.

16 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

alaaraaf
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$40
4 дня
Хорошая работа. Были учтены все мои замечания. Рекомендую
Ясно и четко поставлена задача, оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alaaraaf
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад