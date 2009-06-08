Флеш проигрыватель

На сайт по тематике космоэнергетика нужен флаш проигрыватель музыки с возможностью выбора мелодий и фоновым слайд шоу. Мелодии должны подгружаться автоматически при помещении в соответствующую папку. Точно также и с картинками для слайд шоу. Желательно, что бы смена картинок сопровождалась эффектами перехода (можно и простейшими типа растворение)

В приложении образец оформления сайта.