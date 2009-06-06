Продвинутый калькулятор калорий

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки301 просмотр

Требуется разработчик во Flash+Flex

Способный написать бесплатное средней сложности приложение для соцсети вконтакте.(Приложение будет использовать API!)

Навыки в дизайне - приветствуются! но если нету, то есть дизайнер (рисует только в фотошопе).

Продвинутый калькулятор каллорий. для девушек. Остальные подробности в личке.

Сроки 2 недели.

Просьба людей с заоблачными ценами обойти тему стороной.

желательно обращаться сразу в аську 175089966

16 лет назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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