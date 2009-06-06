Простой счетчик для рефералов.

Дано:

1) Есть сайт, на который привлекаются посетители по реферальной ссылке.

2) Рефферальный признак сохраняется в куках и при следующем визите сайт узнает посетителя.

Что надо:

Прикрутить простой счетчик с админкой таким образом, чтобы:

1) Была простая, но красивая панель управления.

2) Рефферал мог зайти и посмотреть сколько от него было посетителей и просмотров

3) Админ мог посмотреть статистику по любому/всем реффералам

4) Данные хранились в текстовом файле.

5) Графическое отображение - приветствуется.

6) Доступ в статистику был надежно защищен.

Какие-либо доп. навороты и функционал приветствуются, но не являются обязательными. Не возбраняется использовать готовый скрипт счетчика, при условии:

1) Хранит статистику в файлах.

2) Имеет простой код.

3) Не требует приобритения лицензии.