Клиентская оптимизация + регулярки

Есть сайт студии, для листания портфолио используется jQuery slider.

Пункты для слайдера загружаются в цикле из базы(хтмл-код, который прямо там и вставляется на страницу).

пункт = "

.....хтмл-код......

".

Проблема в том что в хтмл-коде подгружаются 11мб+ картинок, и это при первом заходе сильно тормозит страницу до полной загрузки.

Что надо сделать:

1) Вытащить из того хтмл-кода все картинки и заменить их на переменные

2) Там же формируем жаваскрипт который подгрузит те фотографии на онлоад

*делаем это для 3-го+ пунктов, чтоб до полной загрузки юзер мог начать листать до подгрузки изображений

*учесть нюансы кроссбраузерности для js-скрипта

*все это на php

Оплата по факту.

Работы знающему человеку часа на 2.

Исполнителю будет дана вся информация - что и в каких файлах лежит.

Желательно чтоб исполнитель имел опыт клиентской оптимизации веб-приложений.