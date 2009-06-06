Зравствуйте! Региональной поисковой системе требуется программист. Значия: PHP, MySQL, PERL. нужно сделать: 1) релевантность 2) удобнее выдачу 3) автомаическую индексацию сайтов. ядро уже работает. ...
Клиентская оптимизация + регулярки
Есть сайт студии, для листания портфолио используется jQuery slider.
Пункты для слайдера загружаются в цикле из базы(хтмл-код, который прямо там и вставляется на страницу).
пункт = "
Проблема в том что в хтмл-коде подгружаются 11мб+ картинок, и это при первом заходе сильно тормозит страницу до полной загрузки.
Что надо сделать:
1) Вытащить из того хтмл-кода все картинки и заменить их на переменные
2) Там же формируем жаваскрипт который подгрузит те фотографии на онлоад
*делаем это для 3-го+ пунктов, чтоб до полной загрузки юзер мог начать листать до подгрузки изображений
*учесть нюансы кроссбраузерности для js-скрипта
*все это на php
Оплата по факту.
Работы знающему человеку часа на 2.
Исполнителю будет дана вся информация - что и в каких файлах лежит.
Желательно чтоб исполнитель имел опыт клиентской оптимизации веб-приложений.
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