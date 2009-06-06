Клиентская оптимизация + регулярки

$20
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Есть сайт студии, для листания портфолио используется jQuery slider.

Пункты для слайдера загружаются в цикле из базы(хтмл-код, который прямо там и вставляется на страницу).

пункт = "

  • .....хтмл-код......
    • ".

    Проблема в том что в хтмл-коде подгружаются 11мб+ картинок, и это при первом заходе сильно тормозит страницу до полной загрузки.

    Что надо сделать:

    1) Вытащить из того хтмл-кода все картинки и заменить их на переменные

    2) Там же формируем жаваскрипт который подгрузит те фотографии на онлоад

    *делаем это для 3-го+ пунктов, чтоб до полной загрузки юзер мог начать листать до подгрузки изображений

    *учесть нюансы кроссбраузерности для js-скрипта

    *все это на php

    Оплата по факту.

    Работы знающему человеку часа на 2.

    Исполнителю будет дана вся информация - что и в каких файлах лежит.

    Желательно чтоб исполнитель имел опыт клиентской оптимизации веб-приложений.

    JavaScriptjQueryPHP
    16 лет назад
    chromotron
    Валентин 
    45 лет
    18 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад

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