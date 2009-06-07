Дано: 1) Есть сайт, на который привлекаются посетители по реферальной ссылке. 2) Рефферальный признак сохраняется в куках и при следующем визите сайт узнает посетителя. Что надо: ...
Создание mp3 движка
Требуется написать (но предпочтение доработке вашего) движок для mp3 сайта.
Основные функции:
Грамотная струтура базы (в плане высоких нагрузок)
Массовое добавление треков через фтп админом (с последующим чтением тегов файлов и добавлением их в базу)
Проверка на совпадения одинаковых треков.
Загрузка треков пользователями (с предмодерацией)
Плейлисты пользователей.
Добавление новостей на сайт.
Топы, рейтинги песен.
Платные и фришные аккаунты (с разными правами) + модераторы
В первую очередь рассматриваются предложения от людей уже писавших похожее и имеющих движок "на руках", обязательно предоставить примеры.
Контакты: ICQ 608380 Skype: bonus-file
Оплата только после предоставления полностью готового варианта на вашем сервере.
Оплата по webmoney
Заявки фрилансеров
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