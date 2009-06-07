Создание mp3 движка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок872 просмотра

Требуется написать (но предпочтение доработке вашего) движок для mp3 сайта.

Основные функции:

Грамотная струтура базы (в плане высоких нагрузок)

Массовое добавление треков через фтп админом (с последующим чтением тегов файлов и добавлением их в базу)

Проверка на совпадения одинаковых треков.

Загрузка треков пользователями (с предмодерацией)

Плейлисты пользователей.

Добавление новостей на сайт.

Топы, рейтинги песен.

Платные и фришные аккаунты (с разными правами) + модераторы

В первую очередь рассматриваются предложения от людей уже писавших похожее и имеющих движок "на руках", обязательно предоставить примеры.

Контакты: ICQ 608380 Skype: bonus-file

Оплата только после предоставления полностью готового варианта на вашем сервере.

Оплата по webmoney

16 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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