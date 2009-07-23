Усовершенствование форума phpbb

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок170 просмотров

Нужны глубокие знания, менять придется как структуру, так и правила, модераторские функции и т.д.

16 лет назад
rommaa
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$300
14 дней
Хороший, понимающий человек! Очень приятно работать с такими людьми!
Приятно работать с этим человеком =)

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад